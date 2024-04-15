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برلماني ايراني يكشف للعالم اهم مميزات عملية الوعد الصادق

الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد عضو الهيئة الرئيسة في البرلمان الايراني، مجتبى يوسفي ان ايران تستند في ردها على الكيان الصهيوني على القوانين الدولية التي تقول ان السفارات هي جزء من التراب الوطني وهو ما صرحت به المادة 51 من منشور الامم المتحدة .

العالم - خاص العالم

واضاف يوسفي ان كيان الاحتلال الصهيوني قام بتدمير مبنى يرفع العلم الايراني وقام بهذه العملية الارهابية عمدا ما اسفر عن استشهاد 7 مستشارين عسكريين ايرانيين هو ما اظهر ان كيان الاحتلال الغاصب في اكثر من 70 عاما لم يرتكب سوى بالقتل والابادة والارهاب.

وتابع يوسفي ان كلما دخل الكيان الصهيوني في مكان يخلق التوترات ويقوم بالابادة وهو ما نشهده من استشهاد اكثر من 33 الف من في قطاع غزة من ابناء اصحاب الارض واغلبيته من النساء والاطفال .

واكد ان هذه العملية الايرانية كان لها تاثير كبير حيث الحقت خسائر في الجانب الاسرائيلي، مشيرا الى ان جوهر هذه العمليات اظهرت الهيمنة العنكبوتية ووهن هذا الكيان والذي كان يقول انه اقوى 6 جيش في العالم وكل هذا كان نوع من الدعاية الاعلامية ولم يتمكن من القيام باي شيء فيما تقوم 5 بلدان بمساعدته .

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