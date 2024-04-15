ما حجم الخسائر التي تكبدها الاحتلال اثر هجوم ايران؟

العالم _ خاص بالعالم

صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت نقلا عن رام اميناخ المستشار الاقتصادي السابق لدى رئاسة الأركان الاسرائيلية بأن تل أبيب أنفقت ما يصل إلى 5 مليارات شيكل أي نحو مليار و350 مليون دولار خلال ليلة واحدة من أجل التصدي للهجوم الذي أطلقته إيران باستخدام مئات المسيرات والصواريخ.

وأوضح أميناخ أن كل صاروخ من 'نظام آرو' الذي يستهدف الصواريخ الباليستية يكلف نحو 3 ملايين و500 الف دولار، بينما يدفع الكيان الإسرائيلي نحو مليون دولار لكل صاروخ في نظام 'مقلاع داود' الخاص باعتراض صواريخ كروز، إضافة إلى تكاليف تشغيل الطائرات المُكلفة باستهداف المسيرات. في المقابل، يرى أميناخ أن إيران أنفقت نحو 10 بالمئة فقط مما تكبده الكيان الإسرائيلي.

وأشار أميناخ ايضا الى إن تكلفة الهجوم تشمل فقط التصدي للمسيرات والصواريخ دون إدراج الخسائر الميدانية التي زعم جيش الاحتلال أنها طفيفة.

وفي دلالة على كثافة الهجوم الايراني، أعلنت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، إن جميع المقاتلات الحربية التابعة لكيان الاحتلال كانت تحوم في الأجواء عند الهجوم الإيراني، خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها على الارض. هذا اضافة إلى كلفة ساعات رحلة المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي انطلقت في الأجواء سواء شاركت هذه المقاتلات بالاعتراض أم لا.

ويرى خبراء الشأن الاقتصادي في الكيان الإسرائيلي بأن الهجوم الإيراني زاد من المخاطر الجيوسياسية واالمالية لتل ابيب على المدى القصير ما يعني أن فرص خفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال.