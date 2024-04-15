ارباك اسرائيلي شديد في الجبهة اللبنانية بعد الهجوم الايراني

العالم _ مراسلون

وأكد مراسل العالم في جنوب لبنان ان الاحتلال يعيش هذه الحالة من خلال الضبابية التي لم يعد يرى من خلالها سوى الهزيمة الحقيقية التي مني بها اثر هذا الهجوم.

وعلى صعيد الجبهة اللبنانية، قال مراسل العالم ان الكيان يعيش في ارباك شديد لاسيما على طول الجبهة الممتدة من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي.

وأضاف انه كان هناك ، منذ فجر اليوم، سلسلة كبيرة من الغارات الاسرائيلية على قرى عدة في مناطق الجنوب لاسيما بلدة الظهيرة حيث قطع الطريق الرئيس الذي يربط هذه البلدة ببلدات علما الشعب واللبونة وعيتا الشعب، وتعكس هذه الاعتداءات مدى الارباك الذي يعيشه الاحتلال.

واشار مراسل العالم ايضا الى غارة اسرائيلية استهدفت بلدة صديقين كان يستهدف من خلالها احد الملاعب الرياضية ما ادى الى سقوط 9 جرحى.

وأكد مراسل العالم ان عشية الرد الايراني على الكيان الاسرائيلي كانت هناك محاولة استباقية يحاول من خلالها جيش الاحتلال ان يربك الجبهة اللبنانية بالغارات الكثيفة والصواريخ الجو_ارض التي استعملها لاول مرة منذ السابع من اكتوبر الماضي على الجبهة اللبنانية.

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