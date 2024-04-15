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ثمان نقاط استراتيجية حول عمليات الوعد الصادق ضد "إسرائيل"

ثمان نقاط استراتيجية حول عمليات الوعد الصادق ضد
الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

رغم أن عمليات الوعد الصادق كانت محدودة ولم تستخدم فيها إيران سوى القليل من تكنولوجياتها العسكرية، إلا أنها أظهرت مجددا قدرات إيران الصاروخية ودقتها العالية في ضرب الأهداف المحددة.

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