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فيديو خاص: تفاصيل حصرية عن كمين حزب الله للواء غولاني اليوم!!

الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن المقاومة الاسلامية سجلت عملية نوعية اليوم من خلال الكمين المحكم الذي نصبته لقوات الاحتلال الاسرائيلي وخاصة بعض عناصر لواء غولاني.

العالم - خاص العالم

واضاف مراسلنا ان المنطقة التي وقعت فيها العملية والكمين هي منطقة احراش و وعرة وتبعد عن نسبيا عن البيوت والمنازل في منطقة الظهيرة وقريبة جدا من الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة.

وتابع: المقاومة عملت بدقة على ان تستدرج القوة الصهيونية الى المسار الذي زرعت فيها العبوات، وكان هناك رصد ومتابعة، ولكن المقاومين تركوهم يأخذوا نوعا من الامان، وعندما تسلل هؤلاء الجنود واصبحوا قريبين من شراك المقاومة تم تفجير العبوات.

واوضح مراسل قناة العالم: ان العملية اسفرت عن جرح 4 من جنود الاحتلال من لواء غولاني، جروح بعضهم وصفت بالخطيرة والبليغة، مشيرا الى أن العملية اربكت الاحتلال وجعلته في حالة هستيرية، حيث استأنف غاراته العنيفة على المنطقة الممتدة من بلدة الناقورة حتى عيتا الشعب بالصواريخ.

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