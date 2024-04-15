فيديو خاص: تفاصيل حصرية عن كمين حزب الله للواء غولاني اليوم!!

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واضاف مراسلنا ان المنطقة التي وقعت فيها العملية والكمين هي منطقة احراش و وعرة وتبعد عن نسبيا عن البيوت والمنازل في منطقة الظهيرة وقريبة جدا من الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة.

وتابع: المقاومة عملت بدقة على ان تستدرج القوة الصهيونية الى المسار الذي زرعت فيها العبوات، وكان هناك رصد ومتابعة، ولكن المقاومين تركوهم يأخذوا نوعا من الامان، وعندما تسلل هؤلاء الجنود واصبحوا قريبين من شراك المقاومة تم تفجير العبوات.

واوضح مراسل قناة العالم: ان العملية اسفرت عن جرح 4 من جنود الاحتلال من لواء غولاني، جروح بعضهم وصفت بالخطيرة والبليغة، مشيرا الى أن العملية اربكت الاحتلال وجعلته في حالة هستيرية، حيث استأنف غاراته العنيفة على المنطقة الممتدة من بلدة الناقورة حتى عيتا الشعب بالصواريخ.

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