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آيزنكوت: لا توجد "انتصارات مطلقة" ونتائج الحرب ستتضح بعد سنين

آيزنكوت: لا توجد
الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اليوم الإثنين، إن نتائج الحرب الحالية على غزة ستتضح بعد سنوات كثيرة، وأشار إلى عدم وجود "انتصارات مطلقة"، في رسالة واضحة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يكرر أن الحرب ستستمر حتى "الانتصار المطلق".

العالم - فلسطين

وقال آيزنكوت في تصريح له اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي يستخدم منذ نصف عام قدرات عسكرية كبيرة جدا في الحرب على غزة، لكنه لا ينجح في الوصول إلى أماكن احتجاز 133 رهينة، الذين يتواجدون على بعد ساعة وعشر دقائق من هنا".

وأضاف أن "العدو الأكثر ضعفا (حسب تعبیره) في الشرق الأوسط ألحق بنا الضرر الأكثر شدة. وهذا تحدٍ سننظر إليه بعد خمس سنوات، عشر، 15 سنة. وعلينا قلب الإستراتيجية والإنهاء في موقع متفوق. وهناك ضرورة لعقد جديد، وتعزيز المناعة القومية. والأمر الفوري هو إعادة المخطوفين (الاسرى الاسرائيليين)كواجبنا الأسمى، والذين لم ننجح بحمايتهم".

وهاجم آيزنكوت وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، قائلا إن 7 أكتوبر كان فشلا ذريعا ولا توجد ذرائع"، معتبرا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أنه حدث فشل قيادي وعملياتي خطير من قبل الجيش.

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