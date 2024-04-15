فيدو خاص: موقف يثير غضب جنود الاحتلال في القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان طيران الاحتلال قام بقصف وتدمير 3 منازل في المخيم الجديد، بالاضافة الى منزلين، فيما يستهدف المواطنين بطائرات الاستطلاع.

واشار الى ان هناك صمودا من قبل المواطنين وعدم رغبة في الهجرة والنزوح الى خارج مخيم النصيرات، ما اثار غضب جيش الاحتلال، الذي يحاول عبر القصف واستهداف المدنيين ارهاب المواطنين المتمسكين بأرضهم.

واوضح مراسل العالم ان القصف المدفعي يستمر بالتزامن على مخيمي المغازي والبريج، الواقعين شرقي المحافظة الوسطى، فيما يستمر اخراج الجثث وبعضها متحللة من مختلف مناطق خانيونس خاصة في محيط مستشفى الامل والزنة شرقي المحافظة.

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