العالم - خاص بالعالم

عشرات الصواريخ والمسيرات تصل الاراضي المحتلة، تنطلق من الجمهورية الاسلامية كرد كان مرتقباً على جريمة استهداف القنصلية الايرانية في دمشق وسجل اسود من الجرائم.



الصواريخ والمسيرات تجاوز كثيرها منظومات الاحتلال الارضية والجوية ومنظومات مسانديه بالوكالة وحاميته اميركا.



اما طبيعة الاستهداف فهي اهداف عسكرية منها وفق ما اعلن الحرس الثوري الايراني فهو قاعدة نفاطيم الجوية.



وهي قاعدة تقع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بمدرج يبلغ طوله 3400 متر وهي الحظيرة والقاعدة الرئيسية لمقاتلات إف-35 للكيان الصهيوني".

قاعدة استهدفت بعناية فائقة على المستوى العسكري والجغرافي وعلى بعد 1100 كم عم الحدود الغربية للجمهورية الاسلامية.

تقارير جيش الاحتلال و فق اعترافاته تشير إلى أن إيران أطلقت 38 صاروخًا من طراز كروز، و110 صواريخ بالستية موجهة أرض أرض، من نوع "سجيل"، الذي يصل مداه إلى 2500 كيلومتر، ويحتاج للوصول إلى هدفه نحو اثنتي عشرة دقيقة فقط، وصاروخ "قدر" بأنواعه الثلاثة "إتش، وإف، وإس" والذي يمكن أن يضرب أهدافًا على بعد 2000 كيلومتر اضافة الى عشرات المسيرات.

اما عن الارقام القياسية التي سجلتها ايران في هذا الهجوم فهي ما يلي :



- أكبر هجوم بطائرة بدون طيار في العالم.



- أكبر هجوم صاروخي إيراني



- الهجوم الأول على الكيان منذ عام 1967



- أطول مدى جغرافي للهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة



- المحافظات التي تم استهدافها في الهجوم المتزامن



- استخدام رؤوس انشطارية لأول مرة



اخيرا تعتبر عملية الوعد الصادق أطول هجوم ايراني بالطائرات المسيّرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...