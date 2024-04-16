وزير الدفاع الإيطالي: الحماية من الهجوم الإيراني كلفت "إسرائيل" مليار دولار

العالم-ايران

وأضاف الوزير في كلمته أمام البرلمان، يوم الاثنين، أن "ذلك يظهر أمرين، في المقام الأول، مدى أهمية امتلاك منظومة متكاملة وفعالة للدفاع الجوي والصاروخي، مناسبة كميا ونوعيا، تعتبر أداة للردع وضمان الأمن للبلاد".

وتابع: "وثانيا، ليس أحد قادرا على الدفاع عن نفسه بشكل منفرد في أثناء مثل هذه الهجمات، حتى بلاد في حالة التأهب الدائم وتملك جهازا عسكريا متطورا تكنولوجياً مثل إسرائيل"، مضيفا أن منظومة فعالة للدفاع الجوي لا يمكن تطويرها إلا ضمن تحالفات ومع استثمارات ملموسة.

وأشار إلى أن حلف الناتو لم يقدم مساعدة لإسرائيل في التصدي للهجوم، لكن بعض الدول ساعدتها في إطار العلاقات الثنائية.