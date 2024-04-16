قادة الجيش الايراني يجددن العهد والبيعة لمبادىء مفجر الثورة الاسلامية

العالم - ايران

وعشية اليوم الوطني للجيش الايراني، قام صباح اليوم ثلّة من قادة وقوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بزيارة مرقد الامام الخميني (رض) بطهران وأدوا تحية اجلال وتكريم لمؤسس الثورة الاسلامية مجددين بذلك العهد والبيعة لمبادئه .

وقد حضر الحفل ،الذي تخلله قراءة سورة الفاتحة ووضع اكاليل من الورود على ضريح الامام الراحل ، قائد القوات البرية بالجيش الايراني "العميد كيومرث حيدري" و نائب قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال" حمزة علي كاوياني" ولفيف من قادة وأركان الجيش الايراني.

كما قاموا بزيارة روضة شهداء الثورة الاسلامية في "بهشت زهراء (ع)" جنوبي مدينة طهران مخلدين ذكرى الشهداء بقراءة سورة الفاتحة ونثر الورود على شواهدهم.