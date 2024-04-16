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50 إسرائيليا انتحروا بعد نجاتهم من هجوم 7 أكتوبر

50 إسرائيليا انتحروا بعد نجاتهم من هجوم 7 أكتوبر
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف النقاب، اليوم الثلاثاء، عن بيانات وصفت بـ"الصعبة"، بشأن الصهاينة المحتلين الناجين من (مهرجان نوفا) "المهرجان الموسيقي الذي كان منعقدا في النقب، جنوبي فلسطين المحتلة"، خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، الذي نفذته حركة "حماس".

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب البيانات التي كشفها أحد الناجين أمام لجنة ما يسمى "تدقيق الدولة" في الكنيست الإسرائيلي، إن هناك ما يقارب 50 حالة انتحار، من الناجين في مهرجان نوفا.

وأشار في إفادة أدلى بها أمام اللجنة، أن هناك العديد من الأشخاص الذين تم إدخالهم قسرًا إلى المستشفى بسبب حالتهم الصحية النفسية الصعبة.

وقالت ناجية أخرى أمام اللجنة، إنها أجرت فحصًا طبيًا وتعاني من أحوال صحية سيئة، مشيرةً إلى أن متوسط نومها في اليوم، من ساعة إلى ساعتين في الليل، وأنها تعاني من اضطرابات نفسية تدفعها للاتصال بالشرطة حينما ترى شخصا قريبا منها طوال الوقت.

وأضافت: لدي أصدقاء لم ينهضوا من أسرتهم حتى اللحظة، ولا زالوا في حالة صحية سيئة، لماذا يجب علي أن أثبت لشخص ما مررت به؟، وملاذا يجب أن أثبت ما حدث لي بالتفاصيل؟!.

واشتكى العديد من الإسرائيليين الذين نجوا من ذاك الهجوم، من تجاهل أوضاعهم، وعدم تصنيفهم كضحايا "هجوم قتالي"، مشيرين إلى أن بعضهم يعاني من نوبات نفسية تعرضوا لها، وأن الكثيرين منهم يتوجهون إلى أطباء نفسيين للمعالجة.

المصدر: وكالة (سما) الاخبارية افلسطينية

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