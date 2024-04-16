الجيش الإيراني للعالم: نحن في الساتر الأمامي وايدينا على الزناد للتعامل مع كل التهديدات

العالم - مراسلون

ونقل مراسل العالم عن لسان قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري حول قراءة طهران للتهيدات الاسرائيليية بإن طهران مستعدة في أي لحظة لأن تكون في الساتر الأمامي من حيث الجهوزية والسلاح والخطط، كما أضاف، أن إيران في أقصى حالة الجهوزية ومستعدة للتعامل مع كل أنواع التهديدات سواء من كيان الاحتلال أو من جهة أخرى.

وكان قد قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي إذا تخطت أي جهة خطوطنا الحمراء فسنرد عليها بطريقة أقوى وأشد قسوة من ردنا السابق على "إسرائيل".

وأضاف العميد شكارجي في تصريح له مساء الاثنين "ننبه قادة اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا بان يكفوا عن دعم الكيان الاسرائيلي الآيل للزوال والشرير والارهابي والقاتل للاطفال.