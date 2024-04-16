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غريب آبادي في دمشق لمتابعة ملف الهجوم على القنصلیة الإیرانية

غريب آبادي في دمشق لمتابعة ملف الهجوم على القنصلیة الإیرانية
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصل نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي، إلى دمشق الیوم الثلاثاء، لمتابعة ملف الهجوم الصهيوني على المبنى القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية قضائیا.

العالمإيران

وكان في استقبال غريب آبادي لدى وصوله إلى دمشق اليوم، رئيس المحكمة العليا السورية.

ويرافق غريب آبادي في هذه الزیارة، المدعي العام في طهران علي صالحي وعدد آخر من مسؤولي الشؤون القضائية في إيران، حيث سيحضر غريب آبادي والوفد المشارك أيضاً الاجتماع الأول للجنة القضائية الثلاثية المشتركة بين إيران والعراق وسوريا، المعنية بمکافحة الإرهاب.

ومن المفترض أن يناقش اجتماع اللجنة القضائية الثلاثية (بمشاركة إيران والعراق وسوريا، حول مکافحة الإرهاب)، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك: تبادل وجهات النظر حول القضايا العالقة لدى السلطات القضائية لدى الدول الثلاث، والتعاون المشترك لملاحقة الإرهابيين ومحاكمتهم، والمتابعة القانونية والقضائية لجريمة النظام الصهيوني في استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق.

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