إيران تؤكد ضرورة قيام منظمة الصحة العالمية بإرسال المساعدات والأدوية لغزة

العالم – إيران

وأشار وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة، مؤكدا ضرورة قيام المنظمات الدولية، وخاصة منظمة الصحة العالمية، بإرسال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى غزة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية في غزة لا تقتصر على القصف، وأن العديد من الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء، يموتون بسبب الجوع والمرض ونقص الدواء.

كما شكر أميرعبداللهيان السيدة بلخي على اهتمامها الخاص وجهودها في اتجاه تطوير تعاون الدول الكبرى في المنطقة، وخاصة إيران، مع منظمة الصحة العالمية، وأشار إلى قدرات إيران الجيدة جدا في مجال الطب والرعاية الصحية والعلاج، وأعلن استعداد إيران لتعزيز التعاون والتفاعل مع منظمة الصحة العالمية في الأبعاد الثنائية والإقليمية.

بدورها أعربت السيدة حنان بلخي عن ارتياحها لزيارتها إيران، وأشارت إلى الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، وأكدت أنه بسبب جرائم وعنف الكيان الصهيوني، لم تؤت هذه الجهود ثمارها حتى الآن.

وأعربت عن أملها في أنه مع توقف عنف الكيان وجرائمه في غزة، سيتم توفير فرصة لتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والعلاج والحصول على اللقاحات والأدوية والغذاء للشعب الفلسطيني.

وفي هذا اللقاء شرحت السيدة بلخي خطط منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة والتنمية الصحية ومكافحة الأمراض المعدية وزيادة الوعي والتثقيف العام في العالم وخاصة في منطقة غرب آسيا وشرق المتوسط، وأشادت بتقدم وكفاءة النظام الصحي والإمكانيات والتجارب الجيدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الصحة والعلاج، خاصة خلال فترة مكافحة وباء كورونا، ودعت إلى الاستفادة من تجارب وإنجازات إيران في تحسين الصحة على المستوى الإقليمي.