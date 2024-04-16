الرد الإيراني على كيان الاحتلال حق مشروع وخطوة شجاعة

العالم – إيران

وأضاف حمد: حتى لو ردت "إسرائيل" فإن ذلك لن يغير المعادلات ولن يعيد هيبتها التي سقطت.. والمعادلة الإسرائيلية بأنّ الرد على إيران يمكن أن يشكل ردعا لها هي معادلة مغلوطة.

وأردف قائلا: أتمنى من كل دولة عربية تمتلك ولو ذرة من النخوة أن تواجه الاحتلال في ظل ما يرتكبه من إبادة في غزة.. منذ ستة أشهر و"إسرائيل" تخسر في غزة وجنوب لبنان وهي لا تستطيع أن تحسم معركة أو تحقق إنجازا.

وتابع: "إسرائيل" أصبحت محاصرة ومعزولة ومهزومة وتخسر في كل يوم من قدراتها وسمعتها وأميركا لن تنقذها من ورطتها.

وأكد: كل ما قمنا به في المقاومة صناعة محلية في مواجهة جسر جوي مفتوح للاحتلال ولم نتلق دعما من أي دولة عربية.. وجود المقاومة على الأرض ووجود حزب الله وجبهة الإسناد اليمنية كلها أوراق قوة ستؤدي إلى هزيمة الاحتلال.

وصرح: الوسطاء يعرفون جيدا موقف حماس ونتنياهو ليس لديه قرار بوقف الحرب، وكل ما قمنا به في المقاومة صناعة محلية في مواجهة جسر جوي مفتوح للاحتلال ولم نتلق دعما من أي دولة عربية.

وقال: موقفنا واضح ومصرون على مطالبنا كحزمة كاملة وواحدة ولن نقبل بالتجزئة أو التقسيط.