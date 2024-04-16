المنتخب الوطني الإيراني بطل آسيا بالمصارعة الرومانية

العالم – إيران

وفي اليوم الأخير من المنافسات وفي الأوزان الخمسة الثانية تمكن كل من محمدهادي ساروي في وزن 97 كغم وسعيد إسماعيلي في وزن 67 كغم من الفوز بالميدالية الذهبية، فيما فاز رسول كرمسيري في وزن 85 كغم ومحمدرضا رستمي في وزن 72 كغم بالميدالية الفضية، وحاز أميررضا دهبزركي في وزن 60 كغم بالميدالية البرونزية.

كما وتمكن المصارعون الإيرانيون يوم أمس من الفوز بذهبيتان وفضية واحدة وبرونزية واحدة في الأوزان الخمسة الأولى.

وحصل أمين ميرزازاده وناصر علي زاده على الميدالية الذهبية في وزني 130 و87 كغم، فيما فاز بويا دادمرز بالميدالية الفضية في وزن 55 كغم، وحصل إيمان محمدي على الميدالية البرونزية في وزن 63 كغم.

وبذلك تصدر المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية جدول البطولة بـ200 نقطة تلته كل من قرقيزستان بـ144 واليابان بـ142 نقطة.