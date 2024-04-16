رئيسي يبارك فوز المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية ببطولة آسيا

العالم – إيران

وكتب السيد رئيسي في خطاب التهنئة بالمناسبة إلى أعضاء المنتخب الإيراني: إن إحرازكم لقب البطولة بجدارة خلال منافسات آسيا للمصارعة الرومانية في قرغيزيا، والذي تحقق بعد تتويج منتخب المصارعة الحرة الإيراني ببطولة آسيا أيضا، ضاعف البهجة والسرور لدى قلوب الشعب الإيراني العظيم.

واعتبر الرئيس الإيراني، هذا الفوز، بأنه نموذجا آخر على كفاءة وجدارة أبطال المصارعة الإيرانية في بلوغ قمم الفخر.

وقدم رئيسي، التهاني بالمناسبة إلى الشعب الإيراني وخاصة الوسط الرياضي في البلاد، مثمنا جهود جميع أعضاء المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بمن فيهم المصارعون والمدربون وأعضاء الكادر الفني على هذا الإنجاز.

وفي الختام تطلع الرئيس رئيسي لأبطال المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية، بتحقيق مزيد من الانتصارات في مختلف المناسبات الدولية.