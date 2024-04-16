الوعد الصادق.. حنكة وقدرة ردع

العالم- باختصار

القائد وعد بمعاقبة العدو الصهيوني على جريمته وكان وعده صادقا.

إيران خططت بدقه وحكمة وحزم لتلقين الكيان درسا، خاصة بعد عجز مجلس الأمن عن إتخاذ قرار حازم بإدانته.

وجاءت عملية الوعد الصادق لتشكل منعطفا كبيرا في المعادلات الافاق المستقبلية الاقليمية.

إيران حرصت على عدم إستهداف أية منشآت مدنية وبنى تحتية، وإقتصرت الضربة على مواقع عسكرية.

الوعد الصادق طرحت تحرك إيران كقوة إقليمية كبرى لها ثقلها الإستراتيجي العالمي.

الوعد الصادق عززت دور ومكانة وثقل جبهة المقاومة بشكل عام في المنطقة.

الوعد الصادق رفعت إسم ومكانة إيران وقيادتها الإسلامية بين شعوب المنطقة خاصة الشعب الفسطيني.

الرسالة الأولى لعملية الوعد الصادق.. إيران قادرة على التصدي للكيان بمفردها.

الرسالة الثانية.. صبر إيران الإستراتيجي نفذ بالفعل مع مواصلة الكيان جرائمه المختلفة ضدها.

الرسالة الثالثة.. قدرات إيران الإستراتيجية على الردع أكبر بكثير مما يتصوره الكيان وحماته.

إيران حذرت من أن تلك الضربة مجرد تحذيرية، وأي تحرك صهيوني للرد سيواجه قدراتها الإستراتيجية فورا.