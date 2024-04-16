شاهد.. لمحة على الفلسطنيين في سجون الاحتلال

العالم - مراسلون

هو السابع عشر من نيسان رسمه الفلسطينييون كيوم للاسير الفلسطيني ، فارق كبير بين هذا العام وغيره من الاعوام ، فما يحدث اليوم في سجون الاحتلال بحق الاسرى بعد السابع من اكتوبر اقل ما يمكن ان يوصف به بانه عملية ابادة جماعية لمئات الاسرى الفلسطينيين الذين تحرمهم ادارة السجون الاسرائيلية من ادنى الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية.

المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى الفلسطينيين عقدت مؤتمرا صحفيا بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني تطرقت فيه الى اوضاع الاسرى الفلسطينيين واعدادهم التي ارتفعت منذ الحرب على قطاع غزة الى مئة بالمائة بالاضافة الى احصائيات حول اعداد المرضى والاداريين والاسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة والاسرى الذين امضوا اكثر من ربع قرن في زنارين الاحتلال.

وتبقى قضية الاسرى الفلسطينيين هي الاكثر ايلاما من فروع القضية الفلسطينية.

من عام 1967 ووفق الاحصائيات فأن أكثر من مليون فلسطيني مروا بتجربة الاعتقال في سجون الاحتلال ولذلك تضل قضية الاسرى الفلسطينيين جرح نازف في خاصرة الفلسطينيين.

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