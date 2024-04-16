واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة

العالم - الأميرکيتان

وقال سوليفان في بيان: "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى عقوبات جديدة ضد الكيانات التي تدعم الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل أيضًا تعزيز وتوسيع تكامل أنظمة الإنذار المبكر للدفاع الجوي والصاروخي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتابع: "سوف يستمر الضغط على إيران ولن نتردد في مواصلة اتخاذ الإجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية" حسب تعبيره.