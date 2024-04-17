الإرباك الإسرائيلي بالرد وجهوزية إيران لرد أقوى

العالم- مع الحدث

ماذا يعني تأجيل مجلس الحرب الإسرائيلي اتخاذ القرار والإكتفاء بحق تحديد النطاق والتوقيت بعد الاتفاق بين المستويين السياسي والأمني على ضرورة الرد؟

هل تتصارع تل أبيب مع نفسها ومع شركاء أميركيين، إزاء أصل الرد بعد تهشيم صورة ردعها؟

ما أهمية رسائل طهران المتواصلة بالرد الفوري والقوي على أنى عمل عدواني إسرائيلي يستهدف مصالحها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الأكاديمي والباحث السياسي محسن صالح، والباحث في العلاقات الدولية أشرف عكة.