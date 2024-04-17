ملياردير أمريكي يتحدث عن 'نقطة فاصلة' لاندلاع الحرب العالمية الثالثة

العالم- الامريكيتان

وكتب الملياردير الأميركي ديفيد ساكس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن التدخل المباشر للغرب في الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.

واضاف إن دعم واشنطن المتهور لكييف أدى إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، مضيفا أن "هؤلاء الأشخاص حمقى ولا ينبغي الوثوق بهم".

ودمرت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2024، الكثير من المعدات التي اعتمد عليها الغرب، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية والعديد من المدرعات الأمريكية والبريطانية، فضلا عن العديد من الدبابات والمركبات التي قدمتها دول الناتو.