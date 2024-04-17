إيران.. أعلى مستويات الجهوزية للرد على الاعتداءات الإسرائيلية،وتفاقم المأساة الإنسانية في غزة

العالم - بانوراما

الملف الأول: توعدت الجمهورية الاسلامية في ايران الكيان الاسرائيلي برد مؤلم وواسع على ادنى عمل عدائي يستهدف المصالح الايرانية.كما حذرت طهران تل أبيب من رد حاسم في حال كررت هجماتهِا الإرهابية على مصالحِ إيران.

القوات المسلحة الايرانية حذرت بدورها كيان الاحتلال من ان اي تحرك عدواني كرد فعل على الرد الايراني القاسي سيواجه بقوة اكير واوسع مما خبروه الاحد الماضي.

الملف الثاني: تخشى وزارة الصحة في قطاع غزة توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها في المستشفيات بعد مرور 93 يوما بعد المئة من العدوان الإسرائيلي.



ومع دخول العدوان شهره السابع ،يقول المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير ان المجاعة باتت وشيكة الوقوع في غزة .ويضيف ان سوء التغذية جلب الكثير من الأمراض التي تنتشر بشكل غير متوقع حيث أن الآلاف من الأطفال يعانون من المجاعة القارصة.

من جانب آخر حذّر برنامج الأغذية العالمي من أنّ المجاعة تلوح في بعض أجزاء قطاع غزة،لاسيما لمن بقي من السكان في الشمال.

وأوضح البرنامج الأممي أنّه يقدّم كلّ شهر معونات غذائية لأكثر من مليون شخص هم بحاجة ماسة إليها رغم التحديات الهائلة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوقف لإطلاق النار من أجل إدخال فرق إنسانية ومعونات غذائية والتحرك بحرية في غزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.