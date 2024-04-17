السفير الايراني في بيروت يستقبل وفود مهنئة بالنصر

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من مقر السفارة الايرانية في بيروت ان السفير الايراني مجتبی اماني بدأ منذ الساعة العاشرة صباحاً استقبال وفود تقاطرت علی السفارة الايرانية لتهنئة الجمهورية الاسلامية بعملية الوعد الصادق التي نفذتها ضد العدو الصهيوني رداً علی انتهاكه سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيادة الاراضي السورية حيث قام بالاعتداء علی مبنی قنصلية الجمهورية الاسلامية في دمشق.

واستقبل السفير الايراني وفداً من الاحزاب اللبنانية ووفداً من تجمع علماء فلسطين مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية سوف تبقی مساندة للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة.

وحذر اماني الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب أي خطوة رداً علی عملية الوعد الصادق، مؤكداً انها سوف تندم وتلقی رداً أقوی بكثير من الرد الذي تلقته خلال عملية الوعد الصادق.

وأكد رئيس تجمع علماء فلسطين الشيخ د. حسين قاسم ان ما الرد الايراني رفع رؤوس الفلسطينيين عالياً.