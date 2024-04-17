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مراسل العالم..

فشل 'اسرائيل' في الحرب النفسية ضد ايران

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

تعيش ايران معنويات عالية علی المستويات السياسية والعسكرية والشعبية، رغم التهديدات الاسرائيلية بالرد علی عملية الوعد الصادق.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في طهران ان العاصمة الايرانية، شهدت صباح اليوم استعراضاً عسكرياً واسعاً حمل رسائل مهمة داخلياً وخارجياً مؤكداً جهوزية ايران في مواجهة أي عدوان علی سيادة البلاد.

وعلی المستوی السياسي، صرح رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي في كلمة له خلال مراسم استعراض القوات المسلحة الايرانية ان رد ايران علی أي تهديد سيكون حاسماً وقوياً وشديداً وموجعاً.

هذه التصريحات وتصريحات اخری مماثلة لمسؤولين عسكريين في ايران، اراحت الشعب الايراني الذي يعيش حلاوة نصر حققته القوات المسلحة الايرانية في عملية الوعد الصادق والتي أدبت فيه كيان الاحتلال الاسرائيلي بعدما اعتدی علی القنصلية الايرانية في دمشق.

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