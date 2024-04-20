الإحتلال يشن عملية عسكرية على مخيم نور شمس شرق طولكرم

العالم – خاص بالعالم

وقال احمد زهران نائب مدير الهلال الاحمر في طولكرم انه بعد 24 ساعة من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس منع الاحتلال الطواقم الطبية من التعامل مع الاصابات الموجودة داخل المخيم ومع الشهداء الموجودين داخل المخيم حيث توجد حالات وفاة داخل المخيم.

ولفت زهران إلى أنه وبعد التنسيق مع الارتباط والصليب الاحمر حتى الان بعد 24 ساعة لازالت قوات الاحتلال تمنعنا من الدخول الى مخيم نور شمس ويوجد اصابات بالغة تقدر بـ 12 اصابه خطيرة فضلا عن الشهداء الموجودين داخل المخيم والاعداد الغير دقيق حسب الشهود العيان داخل المخيم كما يوجد طواقم طبية مصابة داخلي المخيم.

الجيش الإسرائيلي في أوج حربه على مخيمات الضفة، حيث يستبيح المخيمات بشكل خاص في محاولة للانتقام من جهة وللتضييق على سكانها وتحويل حياتهم الى بيئة طارئة واجبارهم على الهجرة من جهة أخرى.

وقالت فيحاء خنفر الصحفية الفلسطينية من طولكرم:" نستطيع ان نقول بأن هذا الاقتحام هو من اقصى واشرس الاقتحامات منذ اكثر من 20 سنة شهدها مخيم نور شمس، ولكن اذا ما تحدثنا عن التصعيد في هذه الفترة فان مخيم نور شمس يستهدفه جيش الاحتلال بهذه الدموية وبهذا العنف تحديدا منذ شهر تموز الماضي عام 2023، ونحن نتحدث عن اشهر طويلة من الاعتداءات المستمرة حوالي تسعه شهور، ولكن بعد السابع من اكتوبر فان الوتيرة ارتفعت وقبل السابع من اكتوبر نشهد في هذا الاقتحام كل تلك المدة الزمنية الحصار المطبق لمنع وصول طواقم الهلال الاحمر من دخول مخيم.



وبينما ينشغل جيش الاحتلال بالاقتحام تلو الآخر للمخيمات بهدف القضاء على عبواتها الناسفة وبالتجريف والتخريب والدمار يحاول كبح جماح تصاعُد ظاهرة العمل الفدائي المسلح في المخيمات لكنها الاستمرارية التاريخية للقضية الفلسطينية في مواجهة استعمار استيطاني إبادي.

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