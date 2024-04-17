في مشهد حقيقي.. فتاة تتحول إلى زومبي بأحد شوارع أمريكا!

العالم- الامریکیتان

ويُظهر الفيديو الفتاة وهي ملقاة على الأرض، تبدو كالشبح غير مدركة لما يحدث حولها، بينما تصرخ وتردد عبارة “لا أستطيع”.

ووفقاً لبعض المعلومات المتداولة، فقد كانت فتاة أخرى ذاهبة إلى عملها عندما لفت انتباهها حالة هذه الفتاة الغريبة، فاتصلت بالشرطة.

وعندما واجهت الشرطة الفتاة المتأثرة بالمخدرات، لم تتمكن من الحصول على أي معلومات منها، مما أثار المزيد من القلق حول حالتها.

وتشير بعض التحقيقات الأولية إلى أن هذه الحالة قد تكون ناتجة عن تعاطي الفتاة لمخدرات مركبة جديدة، لم تُعرف بعد آثارها الجانبية بشكل كامل.