حقائق لم تخرج للعلن عن خسائر الإحتلال بعد الضربة الإيرانية

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إضافة إلى ذلك تبرز مسألة التخبط والانقسام الكبيرين بين قادة الاحتلال حيال الرد الإيراني وما يمكن أن يتبعه. كل ذلك يشير إلى مأزق حقيقي يعيشه الاحتلال لاسيما وأن وعيده بالرد يصطدم بواقع جديد رسخه الرد الإيراني.

من التلعيقات حول الرد الإيراني لدينا هنا تعليق من الصحافية "آنيا بارامبل" التي كتبت. كانت الضربات الإيرانية على إسرائيل قانونية بنسبة مئة بالمئة بموجب القانون الدولي

الصحافي "أرنود برتراند" ايضا علق. المفارقة تثير السخرية ومميتة حقًا. إسرائيل تتهم إيران بارتكاب "انتهاك صارخ للقانون الدولي". وهذا ليس صحيحا حتى بالمناسبة. لإيران حق الدفاع عن النفس بموجب المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة

الصحافي "غانثر إيغلمان" كتب هنا. "جو بايدن دمر العالم"

ما حصل في الثالث عشر من نيسان-ابريل لم يكن حدثا عابرا كما تحاول الحكومة الإسرائيلية تصويره. فحقيقة ما حصل يكشف عن "مهزلة استراتيجية" لحقت بالاحتلال كما يؤكد الإعلام العبري.



هذه المهزلة يجب أن تلقي بثقلها على أي تحرك أو خطوات تتخذها حكومة نتنياهو في المستقبل. الإعلام العبري أكد أن تجاهل حقيقة هذه المهزلة يعني الوقوع في نفس الأخطاء التي أدت الثالث عشر من نيسان-ابريل

نتابع بعض التعليقات حول هذا الموضوع. نبدا مع "زينة كرم" التي نشره هذه الصورة لمغادرة المستوطنين هربا ن الرد الإيراني.. إذا من " مسرحية " وهلقد خايفين.. كيف لو مش " مسرحية "؟

"هاني شاهين" بدوره علق. مسؤول عسكري رفيع كشَفَ أن أميركا طلبت من إيران السماح لإسرائيل بشن ضربة رمزية لحفظ ماء وجهها. أكبر قوة في العالم تستجدي إيران وتتوسط لإسرائيل!! إيران فرضت إرادتها على العالم، فكيف لا نحب إيران ونحترمها؟

الممثل والمخرج اللبناني "رودني حداد" علق ساخرا.. لقد تأكّد الخبر حسب السي إن إن : لقد تمّ اعتراض تسعة وتسعين فاصل تسعة وتسعين بالمئة من الصواريخ.. رقم حلو.

قاعدة نيفاتيم.. القاعدة التي برز اسمها في سياق الرد الإيراني داخل كيان الاحتلال والتي تعتبر من أهم قواعد الاحتلال العسكرية. الاحتلال زعم بداية أن شيئا لم يحصل في القاعدة.. ليبدأ شيئا فشيئا بالكشف عن الأضرار التي لحقت بالقاعدة.

جيش الاحتلال حاول التقليل من الضرر الذي ألحقه الهجوم الإيراني عبر نشر صور مفبركة لأضرار خفيفة. لكن التقارير تؤكد أن الأضرار التي لحقت بالقاعدة كبيرة لاسيما مع تأكيد وصول سبعة صواريخ على الأقل إلى أهدافها

حول قاعدة نيفاتيم لدينا بعض التعليقات."علي" كتب ساخرا من رواية الاحتلال. لقد قام الصاروخ الإيراني بالتوقف قليلا في قاعدة نيفاتيم الجوية، ثم قام بنقل التراب من تحت الارض إلى فوقها وعزله بعيدًا. إنهم يسخرون من أنفسهم! الغباء الإسرائيلي لا حدود له حقًا!

"إيمان رداد" علقت ايضا. قاعدة نيفاتيم سقطت عليها أربعة صواريخ. كيف تم اعتراض تسعة وتسعين بالمئة من الصواريخ ؟ اسرائيل تكذب

التعليق الأخير من "ابراهيم" وفيه. المسيرات الإيرانية كانت بمثابة تشويش واشغال دفاعات القبة الحديدية لتمكن الصواريخ الباليستية من اصابة اهدافها. تم اخراج قاعدة نيفاتيم من الخدمة بعد اصابتها مباشرة وتدميرها حيث توقف تحليق الطيران الإسرائيلي على غزة لفترة.

من الأمور الملفتة في قضية الرد الإيراني الدور الذي لعبه الأردن في الدفاع عن كيان الاحتلال الإسرائيلي. الأردن ساهم في إسقاط العديد من المسيرات الإيرانية التي كانت متجهة إلى كيان الاحتلال.

هذا التواطؤ حاولت عمّان تبريره بأنه دفاع عن سماء الأردن بينما لم تفعل شيئا لمنع طيران الاحتلال من التحليق لضرب سورية وغيرها. في المقابل هناك من يقول إن موقف الأردن سيضر كثيرا بصورته المهتزة أيضا والشرخ بين موقف الحكومة وموقف الشعب.

تفاعل كبير وانتقادات واسعة لمشاركة الاردن في الدفاع عن كيان الاحتلال،"محمد عطار" كتب هنا. النظام الاردني اثبت ان دم الصهاينة عنده اغلى من دم الغزاويين ...حسبنا الله ونعم الوكيل.

"مجد حمود" ايضا علق. الشعوب العربية تعرف جيدا ان الجيوش العربية هي لحماية اسرائيل لكن الغريب كيف استطاع الغرب ان يشكل جيوش عربية ويوظفها لخدمة الغرب.

أخيرا مع "ابتام زيدان" التي كتبت. على حساب رؤوس المواطنين الذي لولا لطف الله لمات منهم العشرات.

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