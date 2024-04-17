قطر ترد على مسؤول أمريكي هدد بمعاقبتها بسبب 'حماس'

العالم- قطر

وأكد النائب الديمقراطي أهمية أن تنقل قطر لحماس رسالة بأنها ستواجه "تداعيات" إذا استمرت في عرقلة الجهود الرامية للإفراج عن الاسرى وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار حسب تعبيره.

وقال هوير في بيانه "ينبغي أن تشمل التداعيات قطع التمويل المقدم لحماس أو رفض منح قادة حماس حق اللجوء في قطر. إذا لم تنجح قطر في ممارسة هذا الضغط، فإن الولايات المتحدة يجب أن تعيد تقييم علاقتها مع قطر".

وأجابت قطر على ذلك بأن تصريحات هوير "غير مفيدة".

وأفادت السفارة القطرية في بيانها أن "قطر تعمل فقط كوسيط ولا تتحكم في إسرائيل أو حماس".

وأضافت السفارة "بالطبع، هناك تقدم بطيء حالياً، وليس النائب هوير هو الوحيد الذي يشعر بالإحباط، لكن اللوم والتهديد لا يسهمان في بناء الحل".

وانتقد البيان إشارة هوير إلى عدم وجود حماس في قطر.

وجاء في البيان "من الواضح أنه من المغري أن نتبع ما يقترحه وأن ننأى بأنفسنا عن الأطراف التي تظهر متعنتة، لكن يجب أن نتذكر أن دور قطر كوسيط مستمر بسبب طلب الولايات المتحدة لنا في عام 2012".