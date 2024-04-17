مسؤول ايراني: عصر إفلات الكيان الصهيوني من العقاب قد ولى!

العالم - إيران

وأثنى آية الله جنتي، اليوم الأبعاء خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور، على عمليات "الوعد الصادق" وقال: "إن الهجوم الباسل الذي شنه أبناء الشعب المسلم الإيراني الشجعان خلال الأيام الماضية، والذي جاء كرد فعل على جرائم الكيان الصهيوني، يمثل مظهرًا مشرفًا آخر من مظاهر عزة وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف قائلاً: "إن هذا الإجراء أدخل السرور والأمل في قلوب أحرار العالم، خاصةً في قلوب أهالي غزة، لافتا الى أن هذا الإجراء الدقيق والمدروس والحازم كان مطلبًا عامًا للشعب الإيراني العزيز، و لقي ترحيبًا ومشاركة واسعة من قبل الشعب."

وأعرب آية الله جنتي عن أمله في أن يكون هذا الكيان غير الشرعي وقاتل الأطفال قد أدرك أن عصر الإفلات من العقاب قد انتهى بالنسبة له، وأن أي خطوة خاطئة من قبله ستُسرع من هلاكه".

وخاطب امين مجلس صيانة الدستور، أنصار الكيان الصهيوني المحتل قائلا: "ليعلم جميع الذين غضوا الطرف عن الجرائم الصهيونية اللاإنسانية أن هلاك هذا الكيان الظالم أمر حتمي بحسب السنة الإلهية."

وشدد اية الله جنتي في هذا السياق على أن "أولئك الذين ضحوا بجميع المواثيق والقواعد الدولية في دعم جرائم هذا الكيان لن يجنوا سوى الذل والهوان."