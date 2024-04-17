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كيان الإحتلال يتراجع عن الرد على إيران.. مصادر تكشف!

كيان الإحتلال يتراجع عن الرد على إيران.. مصادر تكشف!
الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤولون صهاينة لأكسيوس أن تل أبيب فكرت في شن ضربة ضد إيران بعد هجمات السبت الماضي لكنها قررت التراجع .

العالم- فلسطين المحتلة

وأضاف المسؤولون أن مجلس الحرب قرر تأجيل الهجوم ضد إيران "لأسباب عملياتية" على حد زعمه، مشيرين إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حثت "إسرائيل" على توخي الحذر في أي هجوم على ايران.

في المقابل، قالت مصادر أميركية لأكسيوس إن واشنطن ليست متأكدة من حجم وتوقيت الهجوم الفعلي لـ"إسرائيل" على إيران، مؤكدين أن "إسرائيل" أبلغت إدارة بايدن الاثنين أنها قررت تأجيل الهجوم ضد إيران.

في السياق، قال مسؤول أميركي إن "إسرائيل" أكدت أنها ستطلع واشنطن على قراراتها بشأن إيران.

أتت هذه التصريحات في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأميركي جو بايدن من الانجرار إلى حرب.

فقد قال في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال "قد ننجر إلى حرب في الشرق الأوسط إذا صعدت إيران هجماتها" دون ذكر الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق ودون الاشارة الى حرب الابادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

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