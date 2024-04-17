فيديو خاص: مسيرات وصواريخ "الوعد الصادق" في استعراض!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان ايران ارادت من ذلك توجيه رسائل سياسية وعسكرية لكيان الاحتلال بأن ايران ستردع اي تهديد وستواجه اي خطر وتحد وتهديد يوجه لها من قبل الكيان الاسرائيلي.

وتابع: عسكريا قال قائد القوة الجوية في الجيش الايراني ان بلاده تملك طائرات سوخوي 24 وهي جاهزة لمواجهة السيناريوهات المختلفة، فيما قال قائد القوة البرية ان ايدينا على الزناد ونحن في الساتر الأمامي لجبهة المواجهة.

وأوضح مراسل قناة العالم: بحرية الجيش الايراني اكدت انها ستحمي السفن الايرانية التجارية حتى البحر الاحمر وان بارجة جماران هي الان في خليج عدن.

واشار الى ان حرس الثورة الاسلامية ايضا اليوم كانت له عدة تصريحات مهمة، ومن ابرزها تصريح العميد اميرعلي حاجي زاده قائد قوة الجوفضاء الايرانية وهو القائد المنفذ للعمليات الصاروخية في ايران، حيث قال ان نسبة الرد على اي حماقة اسرائيلية في الحسابات ستكون مئة بالمئة.

وتابع مراسلنا ان هناك تصريحات سياسية بموازاة ذلك في غاية الاهمية، مؤكدا ان التصريحات السياسية والعسكرية والشعبية كلها تصب في مسار واحد وجاهزة للتصدي للعدوان الاسرائيلي المحتمل.

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