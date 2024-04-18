أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مراسله، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم الخميس، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ومازال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد.

كما أعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس.

سبعة شهداء بقصف الاحتلال مواقع في رفح جنوب قطاع غزة

والليلة الماضية، استشهد سبعة مواطنين بينهم سيدة وثلاثة أطفال، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي أرضاً وغرفة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن طيران الاحتلال استهدف أرضا وغرفة سكنية تؤوي نازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين بينهم سيدة وثلاثة أطفال.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط

والليلة الماضية أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى إعداد الخبر.