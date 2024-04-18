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جهوزية ايران والعجز الإسرائيلي عن الرد

الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ العجز الإسرائيلي عن اتخاذ أي قرار بالرد على الضربة الإيرانية بانتظار اجتماع مجلس حربها مجدداً؟

العالممع الحدث

ماذا عن تأكيد الرئيس رئيسي مجددا بأن أي محاولة عدوانية من قبل الكيان ستقابل بضربة حاسمة؟

هل اقتنعت قيادة الحرب الإسرائيلية من أن المزيد من التصعيد مع إيران ليس في مصلحة الكيان وأميركا بحسب بلينكن؟

ما أاهمية تحذير واشنطن للكيان من أنه سيكون من الصعب التعامل مع أي هجوم إيراني جديد؟

أين يقع كلام كاميرون في القدس من أن الإسرائيليين يتجهون للتحرك ونأمل إلا يؤدي ذلك لتصعيد؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الكاتب السياسي حسن حردان ومن بروكسل الصحفي والمحلل العسكري إيليا مغناير.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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