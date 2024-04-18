جهوزية ايران والعجز الإسرائيلي عن الرد

العالم – مع الحدث

ماذا عن تأكيد الرئيس رئيسي مجددا بأن أي محاولة عدوانية من قبل الكيان ستقابل بضربة حاسمة؟

هل اقتنعت قيادة الحرب الإسرائيلية من أن المزيد من التصعيد مع إيران ليس في مصلحة الكيان وأميركا بحسب بلينكن؟

ما أاهمية تحذير واشنطن للكيان من أنه سيكون من الصعب التعامل مع أي هجوم إيراني جديد؟

أين يقع كلام كاميرون في القدس من أن الإسرائيليين يتجهون للتحرك ونأمل إلا يؤدي ذلك لتصعيد؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الكاتب السياسي حسن حردان ومن بروكسل الصحفي والمحلل العسكري إيليا مغناير.

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