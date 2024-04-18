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المقاومة الإسلامية تستهدف تحركات الاحتلال في موقعي المالكية والمطلة

المقاومة الإسلامية تستهدف تحركات الاحتلال في موقعي المالكية والمطلة
الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا تحركًا لجنود الاحتلال الصهيوني في ‏موقع "المالكية"، بالإضافة إلى قوة للكيان أثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع "المطلة" ‏بالأسلحة المناسبة.‏

العالم - لبنان

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف موقع "المالكية":

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس 18-4-2024، تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 18-04-2024 م
‏09 شوال 1445 هـ

نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف القوة في موقع "المطلة":‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من فجر يوم الخميس 18-4-2024، قوة للعدو ‏الإسرائيلي اثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 18-04-2024 م
‏09 شوال 1445 هـ

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