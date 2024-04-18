المقاومة الإسلامية تستهدف تحركات الاحتلال في موقعي المالكية والمطلة

العالم - لبنان

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف موقع "المالكية":

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس 18-4-2024، تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ

نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف القوة في موقع "المطلة":‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من فجر يوم الخميس 18-4-2024، قوة للعدو ‏الإسرائيلي اثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ