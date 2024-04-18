هاآرتس: الصواريخ الإيرانية وصلت إلى مطار ريبون العسكري + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن الرد الإيراني والرد على الرد الإيراني ما زال الشغل الشاغل للإعلام العبري والمسؤولين الإسرائيليين، وأشار إلى أن الغالبية هم متناقضين في الطرح، حيث يصرح بعضهم أمام الإعلام بشيء ويصرح خلف الابواب المغلقة بشيء آخر.

ولفت إلى أن أكثر هؤلاء وضوحا كان رئيس حركة شاس الحريدية الذي قال إنه ضد توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنها تملك قوة لا تستطيع تل أبيب الرد عليها، مبينا: لذلك طلبوا بأن يصوت أعضاء شاس ضد أي ضربة ستوجة إلى الجمهورية الإسلامية، لاعتقادهم بأن الدخول في حرب مع الجمهورية الإسلامية لن يكون بمصلحة الكيان الإسرائيلي وأن هذا سيؤدي إلى تدمير الكيان.

وأشار إلى أن الصحافة الإسرائيلية خرجت اليوم بتصريحات جديدة تقول إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيؤخر توجيه الضربة إلى الجمهورية الإسلامية إلى ما بعد ما بعد عيد الفصح اليهودي الذي سيبدأ يوم الإثنين المقبل ويستمر لمدة ثمانية أيام، هذا التأجيل اعتبره البعض أنه ليس دليلاً على أن هناك قراءة للمشهد وإنما هناك تسويف لأن الكيان غير قادر على الرد.

وأوضح أن صحيفة هاآرتس كشف تفاصيل أن الصواريخ الإيرانية لم تدك قاعدة نيفاتيم فقط وإنما وصلت إلى مطار ريبون العسكري الواقع جنوب فلسطين المحتلة.

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