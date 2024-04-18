'اسرائيل'تقصف خانيونس لمنع الفلسطينيين من إعادة اعمارها

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان جيش الاحتلال الاسرائيلي وسع رقعة غاراته في قطاع غزة، لتشمل مدينة خانيونس التي انسحبت قواته منها بشکل کامل.

وأکد مراسل العالم ان قصف خانيونس جاء بعد عودة الفلسطينيين الی منازلهم وإعادة المدينة الی الحياة عبر اصلاح خطوط المياه واعادة احياء بعض الشوارع والحارات من قبل البلديات.

وأوضح مراسل العالم ان هذه عودة الحياة الی خانيونس لم يرق للاحتلال الاسرائيلي فقام باطلاق النار علی المواطنين الفلسطينين في المناطق الشرقية واستهدفهم بالقصف المدفعي المستمر.

هذا واعلنت إذاعة جيش الاحتلال في الـ7 من أبريل/ نيسان الجاري، ان "الفرقة الـ98 بألويتها الثلاثة انسحبت من خانيونس الليلة الماضية، بعد انتهاء عملية قتالية دامت 4 أشهر".

وأضافت أنه لم يتبق في غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء "ناحال"، الذي يتولى مهمة تأمين ممر "نتساريم" (أقامه الجيش لقطع شمال قطاع غزة عن جنوبه)، لمنع النازحين من العودة إلى الشمال.