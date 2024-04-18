بن غفير يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل "اكتظاظ السجون"!

العالم - الإحتلال

وقال الوزير الإرهابي في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين"، في إشارة للأسرى الفلسطينيين.

وتابع "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون".

ورحب "بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، صادق الاحتلال على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى.

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ عدوانه الوحشي المتواصل على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين إلى أكثر من 8270 منذ اندلاع حرب الإبادة المدمرة على قطاع غزة، وفقا لآخر بيانات نادي الأسير الفلسطيني.