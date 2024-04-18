الرئيس الايراني: 8 الاف ميغاواط كهرباء دخلت الخدمة

العالم-إيران

واضاف رئيسي اليوم الخميس خلال حفل تدشين مشروع تطوير محطة الشهيد باكري لتوليد الكهرباء بمدينة سمنان، ان محطة الشهيد باكري بسمنان هي من طراز الدورة المركبة وتبلغ سعتها الانتاجية 366 ميغاواط وقد دخلت الخدمة مشيرا الى أن هذه النسبة من طاقة توليد الكهرباء خلال فترة زمنية وجيزة، تستحق التقدير.

واكد ان القطاعين الحكومي والخاص اظهرا جنبا الى جنب أنه يمكن انجاز الاعمال والمشروعات الضخمة بالاعتماد على المتخصصين المحليين.

وكان رئيس الجمهورية قد بدأ زيارة لمحافظة سمنان (وسط) ووصل الى مدينة سمنان مركز المحافظة اليوم الخميس على ان يدشن عدة مشروعات انتاجية وصناعية فيها.