عشرات الشهداء والجرحى في 7 مجازر جديدة بغزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

شهيد يودع شهيداً، فالجميع بقطاع غزة شهداء ولكن ينتظرون اللحظة التي يفارقون فيها الحياة.. سبع مجازر ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها أكثر من 71 شهيدا وأكثر من 106 جرحى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال المجازر الأخيرة، وإن طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض.

وتركز القصف على مدينتي رفح وخان يونس بشكل مباشر، بالإضافة إلى مخيم النصيرات.. هذا ولا يزال هناك آلاف المدنيين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث يمنع جيش الاحتلال فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

جيش الاحتلال واصل ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية وضد القانون الدولي في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى إضافة إلى الدمار الواسع في الممتلكات.

وخلال أسبوع واحد دمر جيش الاحتلال في هذه المناطق 14 برجا وعمارة سكنية وعشرات المنازل التي تعود للمدنيين الذين شردهم تحت تهديد قصف الطائرات وقذائف الدبابات، وتهديد حياتهم بالموت والقتل لو لم يغادروها.

وبينما أعلنت مديرية الدفاع المدني بغزة، اكتمال انسحاب جيش الاحتلال من شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مخلفا عددا من الشهداء إثر عملية عسكرية استمرت 8 أيام متواصلة قال مسؤولون عسكريون في جيش الاحتلال إن قواتهم ستتوجه إلى مدينة رفح جنوبي القطاع بعد إنهاء توغلهم البري في أطراف مخيم النصيرات.

وذكرت مصادر إعلامية أن وزير الحرب يوآف غالانت بحث مع قادة الجيش الاستعدادات اللازمة لتنفيذ عملية عسكرية في رفح.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن غالانت شدد على الجاهزية لسلسلة من العمليات التي تسبق العملية البرية.. ويشكل هذا الإعلان تحديا للتحذيرات الدولية من خطورة اجتياح رفح المكتظة بالنازحين.

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