سابقة لم تحصل من قبل وهي إخلاء منطقة كاملة من المستوطنين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

أكثر من 3000 صاروخ ومئات الصواريخ المضادة للدروع وعشرات الطائرات المسيرة المتفجرة تلقتها مستوطنات الشمال.. هذا ما أكدته صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية، معتبرة أن الهدف الاستراتيجي المتمثلة بإبعاد حزب الله عن الحدود وعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم لم يتحقق.

وفي تقرير بعنوان "195 يوما من النيران في الشمال.. المستوطنات فارغة" رأت الصحيفة أللا نهائية تلوح في الأفق، مشيرة إلى أنه وإضافة إلى حجز عدد كبير من الجنود في الساحة الشمالية يسجل أيضا لحزب الله إنجاز إخلاء المستوطنات، ما أدى إلى مشاهد لم يسبق لها مثيل في الكيان عن منطقة مهجورة بالكامل تقريبا وخالية من المستوطنين.

وفي حين أقر إعلام الاحتلال بإجلاء أكثر من ربع مليون مستوطن من الشمال سجلت الصحيفة تعرض المستوطنات لأضرار جسيمة في البنية التحتية وفي قطاعات الأعمال كالزراعة والسياحة والتجارة، لافتة إلى ما وصفته تفاخر حزب الله بالإنجاز التكتيكي المتمثل في إخلاء المستوطنات وبضرب ما أسمته عيون الكيان في جبل ميرون.

وفي موضع آخر تحدثت الصحيفة العبرية عن أداء الأسلحة التي يستخدمها حزب الله مشيرة إلى انفجار ثلاث طائرات مسيرة في الجليل خلال يومين اثنتان منها قرب بيت هلال وواحدة في عرب العرامشة، ما أدى إلى إصابة نحو 20 جنديا إسرائيليا، كاشفة عن أن الجنود الذين أصيبوا في عرب العرامشة هم من اللواء السادس الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى مجموعة الطوارئ الخاصة بالقرية.

وفيما قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن سلسلة النجاحات في الأيام الأخيرة في ضرب قوات الجيش الإسرائيلي تشير إلى حقيقة أن حزب الله قد درس أنظمة ذلك الجيش ويتعامل معها أقرت يديعوت أحرونوت أن برمجة الطائرة بدون طيار التي ضربت عرب العرامشة تتطلب قدرات تقنية ومشغلين ذوي مهارات، معتبرة أن حزب الله منظمة تتعلم بسرعة وأصبحت أكثر فتكا.

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