سلسلة عمليات المقاومة تشل العدوان الصهيوني في عدة جبهات

العالم - فلسطين

موقع المرج ... بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق وترقب لحركة العدو في موقع المرج، ولدى وصول جنود العدو وآلياته الى المقطع المحدد عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الخميس 18-4-2024، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة الصاروخية وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ

حرش حانيتا..بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024، تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ

موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية..بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024، موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية واصابوه إصابة مؤكدة.

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ

موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة..بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024، موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ

مستعمرة حانيتا...بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024، تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة حانيتا بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ

مشاهد فيديو من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية رادار AN/TPQ-37 للسطع المدفعي

ويعمل رادار AN/TPQ-37 على كشف المقذوفات والصواريخ وتحديد مصادر النيران في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون شمال فلسطين المحتلة

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مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدتي الخيام وكفركلا ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:20) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-‌‏2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة يرؤون ‏(قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (6:23) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024 مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة المنارة‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 18-04-2024 م

‏09 شوال 1445 هـ

مشاهد من عملية سرايا القدس- كتيبة جنين

تتمكن سرايا القدس- كتيبة جنين من السيطرة على طائرة مسيرة "درون" تابعة لجيش الاحتلال من نوع (DGI Matrice)، والحصول على ما تحوي من معلومات وبيانات ذات أهمية، بعد سقوطها إثر خلل فني أصابها خلال قيامها بمهمة استخباراتية في منطقة "الجلمة" شمال مدينة جنين.

وأوضحت في بيان: أنه تمت "السيطرة على طائرة مسيرة درون تابعة لجيش الاحتلال من نوع (DGI Matrice)، والحصول على ما تحوي من معلومات وبيانات ذات أهمية، بعد سقوطها إثر خلل فني أصابها خلال قيامها بمهمة استخباراتية في منطقة الجلمة شمال مدينة جنين".

وأضاف البيان: "سيطرنا على طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال من نوع (DGI Matrice) وحصلنا على معلومات منها ضمن معركة طوفان الأقصى".

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس - كتيبة جنين"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد للمسيرة درون من نوع (DGI Matrice) تابعة للجيش الإسرائيلي".

هذا وعرضت "سرايا القدس" قبل أيام، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي وقصف تحشدات الجيش الإسرائيلي بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون في قطاع غزة.

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مشاهد من دك قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون

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