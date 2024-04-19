اعتراض مسيرات صغيرة بنجاح فوق الأراضي الإيرانية

العالم - ايران

وبحسب المصادر الايرانية لم تقع أي انفجارات على الأرض في مدينة أصفهان والأصوات ناجمة عن الدفاعات الإيرانية.



هذا وتقع مدينة قهجاورستان تقع قرب مطار أصفهان والقاعدة الجوية الثامنة التكتيكية التابعة للجيش الإيراني.



من جهة أخرى قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة تبريز وأصوات الانفجارات ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.

وقال التلفزيون الإيراني نقلاً عن مصادر مطلعة: المنشآت النووية الإيرانية في إصفهان في أمان تام.

ونقلت وكالة مهر الايرانية عن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية أنه تم تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

يتبع ..