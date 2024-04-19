فيتو أميركي يفشل مشروع قرار منح فلسطين العضوية في الأمم المتحدة

العالم – خاص بالعالم

في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية وتكريسا لانحيازها لكيان الاحتلال الإسرائيلي أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الأممية الدائمة بعد استخدامها حق النقض الفيتو لمنع صدور القرار.

الفيتو الأمريكي أثار العديد من الانتقادات حيث اعتبرته السلطة الفلسطينية غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر وأكدت على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة رياض منصور ان الرفض الأميركي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن يوقف إصراراه و جهوده نحو تحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "لا تنسوا أنه عندما تُرفَع هذه الجلسة، سيظل أبرياء في فلسطين يدفعون بحياتهم وحياة أبنائهم ثمن الإجراءات الإسرائيلية، ثمن تأخير العدالة والحرية والسلام."

وأما حركة حماس أدانت الفيتو الأمريكي واعتبرت أنه يعزل واشنطن عن الإرادة الدولية داعية المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوز الإرادة الأميركية ودعم نضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره.

وفي انتقاد لا‍`ذع للفيتو الأمريكي أشار سفير روسيا لدى مجلس الأمن أن واشنطن ستخرج نهائيا من قائمة الدول المحبة للسلام بعد أن تقاسمت المسؤولية الكاملة مع حلفائها الإسرائيليين عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "الهدف هو كسر إرادة الفلسطينيين لإجبارهم دفعة واحدة وإلى الأبد، على الخضوع لقوة الاحتلال، وتحويلهم إلى خدم وأشخاص من الدرجة الثانية، وربما إجبارهم على الخروج إلى الأبد من أراضيهم الأصلية."

وفيما أعربت الصين عن خيبة أملها بعد الفيتو الأميركي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، أعربت كل من السعودية والأردن عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين. بدورها وعدت الجزائر التي تقدمت بمشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بأن تعاود طرح المشروع مرة اخرى.

الفيتو الامريكي هو الخامس منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيتو يظهر ما يؤمن به الساسة الأمريكيون تجاه الفلسطينيين، فبالنسبة لواشنطن، فإن الشعب الفلسطيني لا يستحقون أن تكون لهم دولة خاصة بهم، فهم مجرد عائق في طريق تحقيق مصالح الكيان الاسرائيلي.