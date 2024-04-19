الرئيس رئيسي: 'الوعد الصادق' خطوة ضرورية عززت اقتدارنا

العالم - إيران

وزار رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة مدينة دامغان في محافظة سمنان وسط البلاد خلال اليوم الثاني من زيارته لهذه المحافظة والقى خطابا بين أهالي المدينة.

وأشار رئيسي خلال خطابه إلى الهجوم الانتقامي الذي نفذه حرس الثورة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، يوم السب الماضي بالصواريخ والطائرات المسيرة وقال: "ان عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وعززت من اقتدار الجمهورية الاسلامية وعكست قوتنا وإرادة شعبنا الحديدية ووحدتنا",

وأكد رئيس الجمهورية: "رغم ان الأعداء أرادو بث الفرقة في البلادـ إلا ان كل أطياف الشعب وكافة التيارات السياسية تُجمع على أن عملية "الوعد الصادق" عززت من قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية".

هذا وقد بدأ رئيسي منذ صباح امس الخميس زيارته إلى محافظة سمنان وافتتح من خلالها مشاريع عدة في المحافظة، اضافة الى معرفة مشاكلها ومناقشتها في اجتماعاته مع الاهالي والمسؤولين المحليين.