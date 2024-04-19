الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في طولكرم بالضفة

الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الجنود مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وسط أنباء عن سقوط قتلى.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب موقع "RT"أوضح أن"هناك معلومات من مصادر محلية عن سقوط عدد من القتلى خلال الاقتحام، فيما لم تسجل حتى الأن تأكيدات رسمية حول الضحايا".

وأظهر الفيديو انفجارا ضخما هز الآلية العسكرية الإسرائيلية نتيجة تفجير العبوة الناسفة لحظة مرورها في أحد شوارع مخيم طولكرم.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم أمس، سلسلة اقتحامات لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، ما أدى إلى اندلاع للاشتباكات المسلحة.

هذا وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، بإصابة جنديين في صفوف الجيش بجروح في اشتباك مع مقاومين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

روابط ذات صلة

بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب بالضفة

نتنياهو محذرا: نواجه تهديدا وجوديا وعلينا اخفاء خلافاتنا

الاحتلال يقرّ بإصابة جنديين في اشتباكات مع المقاومة شرق طولكرم

شاهد.. اشتباكات ضارية بالمنطقة الوسطى تكبد الاحتلال خسائر بشرية