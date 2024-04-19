لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في طولكرم بالضفة

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب موقع "RT"أوضح أن"هناك معلومات من مصادر محلية عن سقوط عدد من القتلى خلال الاقتحام، فيما لم تسجل حتى الأن تأكيدات رسمية حول الضحايا".

وأظهر الفيديو انفجارا ضخما هز الآلية العسكرية الإسرائيلية نتيجة تفجير العبوة الناسفة لحظة مرورها في أحد شوارع مخيم طولكرم.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم أمس، سلسلة اقتحامات لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، ما أدى إلى اندلاع للاشتباكات المسلحة.

هذا وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، بإصابة جنديين في صفوف الجيش بجروح في اشتباك مع مقاومين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.