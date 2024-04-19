شرطة فرنسا تعتقل رجلا هدد بتفجير نفسه بالسفارة الإيرانية

العالم -إيران

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها تلقت بلاغا عن وجود رجل يحمل متفجرات بالقرب من السفارة الإيرانية بباريس.

وعند الإبلاغ عن هذه المعلومات تدخلت الشرطة فورا، ونصبت نقطة تفتيش أمنية وتم توقيف الرجل.

وبحسب بيان السفارة الإيرانية في باريس، فإن هذا الشخص هو نفس الشخص الذي أشعل النار في إطار أمام السفارة الإيرانية منذ فترة طويلة.

وقد تم عرضه على المحكمة من قبل وصدر الحكم الابتدائي ضده.

يذكر أن أعضاء القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في باريس يتمتعون بصحة جيدة ولم يلحق أي ضرر بالقسم القنصلي.