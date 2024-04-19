ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 34 ألفاً

العالم-فلسطين

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول نتائج العدوان الذي دخل يومه الـ196 على التوالي، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و 63 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



ولفتت الوزارة إلى أن عددا كبيرا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وفي حصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع؛ قالت الوزارة إن حصيلة العدوان اترفعت إلى 34 ألفا و12 شهيدا و 76 ألفا و833 اصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ودعت الوزارة ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط خاص، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.