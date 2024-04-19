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سيناتور أمريكي ينتقد دعم بلاده لحكومة تجوع الأطفال عمدًا!

سيناتور أمريكي ينتقد دعم بلاده لحكومة تجوع الأطفال عمدًا!
الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز دعم حكومة بلاده لكيان الاحتلال، قائلا باستنكار: “لماذا نخصص 10 مليارات دولار لحكومة تجوع الأطفال عمدًا؟”.

العالم-الاميركيتان

وجاء ذلك في “بودكاست” الجمعة، بعنوان “أزمة الإعلام” على منصة يوتيوب يتناول موضوع تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لأحداث غزة مع الصحفي الأمريكي جون نيكولز.

وأكد ساندرز في اللقاء أن وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة لم تنتقد كما ينبغي دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وأوضح أن عدم سماح إسرائيل لقوافل المساعدات بالمرور إلى غزة وضع آلاف الأطفال بمواجهة مجاعة، واصفا ذلك بأنه “لا يصدق” و”محزن للغاية”.
وانتقد ساندرز عدم وجود “استنكار كاف” في وسائل الإعلام الأمريكية لهذا الوضع.

ووافق على تعليق الصحفي نيكولز بأن “معظم وسائل الإعلام لدينا آلة غضب”، وأضاف: “لكن الغضب متحيز بدرجة كبيرة”.

وكان ساندرز قد دعا في 15 أبريل/ نيسان الجاري إلى وقف الدعم الأمريكي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا ما يحدث في غزة بـ”المروع”.

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