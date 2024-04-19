شاهد.. جيش الاحتلال يعترف باصابة جنود في مواجهات بطولكرم

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جولة جديدة من المواجهات خاضها شبان فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للمخيم. المواجهات امتدت إلى عدة مناطق في الضفة الغربية التي شهدت اقتحامات واعتقالات. المواجهات تنوعت بين الاشتباكات وتجير العبوات الناسفة بآليات جيش الاحتلال، واستهداف جنوده بالزجاجات الحارقة.

إذاعة جيش الاحتلال ذكرت أن الجيش بدأ بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم نور الشمس، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها، التي لا تزال مستمرة. الاشتباكات اسفرت وفق جيش الاحتلال إلى إصابات في صفوف قوات الاحتلال، حيث كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال عن إصابة ضابط إسرائيلي وثلاثة جنود بجروح متفاوتة بينهم حالتان حرجتان.

إلى ذلك اعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس عن استشهاد قائدها وأحد مؤسسيها محمد جابر بعد محاصرة قوات الاحتلال للمخيم لأكثر من ثمانية عشرة ساعة. كما زفت حركة حماس شهيدها سليم غنّام الذي ارتقى برصاص الاحتلال في المخيم. الهلال الأحمر في طولكرم أوضح أن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات برصاص الاحتلال بينهم طفلان، في بلدة بيتا جنوب نابلس، كما نقلت إصابتين من مخيم نور شمس جراء اعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

المواجهات لم تقتصر على مخيم نور شمس، بل امتدت إلى عدة مناطق، شهدت اقتحامات لقوات الاحتلال، من الخليل حيث استهدف الشبان البرج العسكري على مدخل مخيم العروب، إلى بلدة المغير شمال شرق رام الله إلى أريحا، ونابلس، وضاحية شويكة بطولكرم، واخيرا في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

اقتحامات الاحتلال واعتقالاته تزامنت مع أعمال تخريب وتدمير واسعة في البنية التحتية ممتلكات المواطنين، مثل المحلات والمخازن التجارية، خاصة في مخيم نور شمس، وسط فرض حصار مشدد عليه.



الانتهاكات الإسرائيلية

شهداء وجرحى نتيجة اقتحام المخيم والاشتباكات التي دارت مع جنود الاحتلال

الاحتلال ينفذ أعمال تخريب وتدمير واسعة في البنية التحتية في المخيم